Usa: dipartimento di Stato chiede 4 miliardi di dollari per competere con la Cina (3)

- Il documento servirà comunque a dare slancio alle politiche dell’amministrazione Biden in vista delle elezioni di novembre. “Dal suo insediamento, il presidente ha affrontato le sfide del Paese ottenendo risultati concreti: negli ultimi tre anni abbiamo visto una ripresa economica senza precedenti, facendo progressi per i cittadini”, si legge nel comunicato. Il buon andamento dell’economia rappresenta uno dei pilastri della campagna elettorale di Biden, forte della creazione di quasi 15 milioni di nuovi posti di lavoro e di un tasso di disoccupazione ai minimi storici, sotto la soglia del quattro per cento. Il budget chiesto dalla Casa Bianca vuole anche ricordare i risultati economici dell’amministrazione agli elettori che ancora nutrono dubbi alla luce del tasso di inflazione ancora troppo alto. “Per troppe famiglie, trovare una casa è ancora troppo costoso”, ha ricordato Biden nella nota. (segue) (Was)