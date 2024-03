Russia: droni ucraini colpiscono un deposito di petrolio a Orjol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti della regione russa di Orjol hanno avvertito nella notte delle esplosioni causate da un incendio in un deposito di stoccaggio del petrolio. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa le esplosioni sono state causate da due droni ucraini. Un rappresentante del governo della regione di Orjol ha riferito che a seguito dell'impatto di un drone contro un impianto di stoccaggio del petrolio nel centro regionale. "Il deposito di stoccaggio del petrolio a Orjol è in fiamme, più di 60 persone stanno lavorando per spegnerlo", ha detto all'agenzia di stampa "Tass" un portavoce del governo della regione di Orjol. "L'area del deposito di stoccaggio del petrolio in fiamme a Orjol è di 100 metri quadrati", hanno riferito le autorità cittadine. Il sindaco della città, Juri Parakhin, ha annunciato l'evacuazione di 17 residenti di due grattacieli vicini al deposito. "Diciassette persone residenti in due grattacieli vicini sono state evacuate in una struttura di alloggio temporaneo. Sono già state esaminate dai medici, alle persone sono stati forniti generi alimentari", ha scritto Parakhin su Telegram. (Rum)