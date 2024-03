Ucraina: Zelensky, fino a quando resisteremo alla Russia, l'esercito francese resterà in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a quando l'Ucraina resiste all'offensiva russa, "l'esercito francese può restare sul territorio francese". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" e all'emittente televisiva "BfmTv". "I vostri figli non moriranno in Ucraina", ha garantito Zelensky ai due media francesi. Nei giorni scorsi il presidente Emmanuel Macron aveva evocato la possibilità di inviare truppe occidentali in Ucraina. "Nei parleremo nel dettaglio quando (Macron) verrà prossimamente a Kiev", ha detto il capo dello Stato ucraino. Secondo Zelensky, Macron ha cambiato atteggiamento nei confronti della Russia perché ha capito che il presidente russo Vladimir Putin lo ha "ingannato". (segue) (Frp)