Usa: Trump ribadisce che grazierebbe i manifestanti arrestati per l'assalto al Congresso

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che se fosse rieletto alla Casa Bianca, uno dei suoi primi atti nella veste di presidente sarebbe quello di graziare i manifestanti arrestati per aver preso parte all'assalto al Congresso federale il 6 gennaio 2021. "Il mio primo atto come vostro prossimo presidente sarà di chiudere il confine, trivellare baby, trivellare, e liberare gli ostaggi del 6 gennaio ingiustamente imprigionati!" ha scritto Trump sul suo social media Truth. Negli ultimi anni Trump ha espresso in più occasioni vicinanza ai numerosi manifestanti arrestati per aver preso parte all'assalto al Congresso, un episodio drammatico che ha segnato la transizione del potere dalla sua amministrazione a quella dell'attuale presidente Joe Biden, e che vede lo stesso Trump incriminato con l'accusa di aver tentato di ribaltare illegalmente l'esito delle elezioni presidenziali 2020. (Was)