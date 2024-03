Giappone: Tokyo promette approccio proattivo all'assistenza allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si è impegnato a promuovere un'assistenza allo sviluppo "basata sull'offerta", anziché attendere passivamente le richieste di finanziamento provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Il cambio di paradigma è anticipato nell'annuale libro bianco sulla cooperazione allo sviluppo pubblicato oggi dal ministero degli Esteri. Nel documento è posto nero su bianco l'impegno a "migliorare costantemente" il sistema di assistenza allo sviluppo, combinando un approccio più proattivo al tradizionale metodo basato sulle richieste dei Paesi beneficiari. Il governo del Giappone ha aggiornato nel giugno scorso le linee guida politiche della Carta per la cooperazione allo sviluppo, tenendo conto della crescente influenza esercitata dalla Cina sulle economie emergenti attraverso gli investimenti. (segue) (Git)