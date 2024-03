Usa: trovato senza vita l'ex dipendente di Boeing che aveva denunciato i problemi di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- John Barnett, ex dipendente del colosso aerospaziale statunitense Boeing che aveva denunciato pubblicamente violazioni degli standard di sicurezza nei processi di produzione degli aerei di linea della compagnia, è stato ritrovato senza vita ieri. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui il 62enne Barnett - un ingegnere con oltre trent'anni di carriera in Boeing, durante i quali aveva anche assunto il ruolo di responsabile della qualità - è morto sabato, pare per una "ferita di arma da fuoco autoinflitta". Pochi giorni prima della sua morte, l'uomo era stato sottoposto a un lungo interrogatorio incrociato da parte degli avvocati di Boeing e del suo avvocato, e proprio sabato l'uomo si sarebbe dovuto presentare in tribunale per tornare a testimoniare in merito alle presunte irregolarità nell'azienda dove aveva lavorato. Nel 2019, due anni dopo aver lasciato l'azienda, Barnett denunciò all'emittente britannica "Bbc" che Boeing si affrettava a far uscire dalla linea di produzione i suoi aerei di linea 787 Dreamliner scendendo a compromessi con i requisiti di sicurezza. Barnett aveva denunciato tra le altre cose l'impiego deliberato di componenti difettosi, e che i sistemi di ossigeno di emergenza realizzati per i Dreamliner avevano una percentuale di guasti del 25 per cento. L'uomo aveva dichiarato di essersi imbattuto in questi problemi già nel 2010, quando aveva iniziato a lavorare presso lo stabilimento di Boeing a North Charleston, e che le sue ripetute segnalazioni erano state ignorate dalla dirigenza. In una breve nota, Boeing si è detta "addolorata" per la morte dell'ex dipendente. (segue) (Was)