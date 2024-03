Brasile: annunciato investimento record al porto di Santos per i prossimi quattro anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale progetto del pacchetto di investimenti sarà un tunnel per collegare le città di Santos e Guaruja, annunciato a febbraio dal presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e dal governatore dello Stato di San Paolo, Tarcisio de Freitas. Pianificato quasi 100 anni fa, sarà il primo tunnel sommerso dell'America Latina. Verranno investiti 5,8 miliardi di reais (circa 1,085 miliardi di euro) per la costruzione del tunnel, dal quale beneficeranno più di 5 milioni di persone, tra cui gli 1,6 milioni di abitanti della regione e gli oltre 4 milioni di turisti che ogni anno visitano Guaruja e la costa nord dello Stato di Sao Paulo. Ogni giorno 80 mila persone attraversano il canale tra le due città. La struttura sarà costruita a partire da una collaborazione pubblico privato, la cui gara sarà lanciata a settembre. L'asta è prevista per il 20 novembre e si stima che il tunnel sia inaugurato alla fine del 2027, secondo quanto riportato dai media brasiliani. L'annuncio è stato fatto durante le celebrazioni dei 132 anni del porto di Santos. (Brs)