Usa: Trump invoca immunità e chiede rinvio del processo per i pagamenti a Stormy Daniels (2)

- L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha incriminato Trump con 34 capi d’accusa per falsificazione di documenti societari, relativamente a diversi rimborsi approvati nei confronti di Michael Cohen, che in passato ha lavorato per lui come avvocato, per coprire i pagamenti inviati alla Daniels in cambio del suo silenzio sulla relazione avuta con l’ex presidente. Il processo dovrebbe iniziare il prossimo 25 marzo, ma la data potrebbe slittare almeno a questa estate se il tribunale accoglierà il nuovo ricorso di Trump, che in passato ha tentato senza successo di assegnare il caso ad un tribunale federale proprio per invocare il principio dell’immunità. (Was)