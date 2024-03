Gaza: fonti stampa, Israele lavora da tre mesi a rotta umanitaria da Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta lavorando da tre mesi per portare aiuti a Gaza da Cipro via nave. Lo ha detto un alto funzionario israeliano al "Times of Israel", spiegando che il Paese ha bisogno di legittimità internazionale per portare avanti la campagna contro Hamas, e che “la legittimità internazionale è principalmente una questione umanitaria”. "C'è una condizione: che tutto sia ispezionato, supervisionato, che siamo noi a controllarlo", ha aggiunto il funzionario. “Quello che possiamo dire dal punto di vista della sicurezza è che tutto ciò che non vogliamo non arriverà”, ha proseguito. (Res)