Usa: per Oracle trimestre superiore alle attese, rialzo in Borsa del 12 per cento

- La multinazionale statunitense Oracle, specializzata nella vendita di software e tecnologie per database, ha registrato ricavi per 13,28 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, superando le aspettative degli analisti finanziari. Stando ai risultati pubblicati oggi, l’azienda ha registrato un utile per azione pari a 1,41 dollari, rispetto agli 1,38 dollari stimati dagli analisti. I dati al rialzo hanno determinato un salto del 12 per cento in Borsa per i titoli di Oracle, che in una call con la comunità finanziaria ha spiegato di aspettarsi un utile per azione compreso tra 1,62 e 1,66 dollari per il trimestre attualmente in corso. Le vendite dovrebbero registrare un incremento tra i quattro e i sei punti percentuali. (Was)