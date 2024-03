Arabia Saudita: visita Usa interrotta dopo che a funzionario è stato chiesto di togliere kippah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale (Uscirf), realtà federale i cui membri vengono nominati dal presidente e dalla leadership bipartisan del Congresso, ha interrotto in anticipo una visita diplomatica a Riad, dopo che un funzionario saudita ha chiesto ad uno dei membri di rimuovere la kippah che stava indossando. La commissione ha lasciato il Paese in anticipo, interrompendo una visita presso i siti storici di Diriyah, patrimonio dell’Unesco. L’incidente è stato descritto in una nota da Abraham Cooper, rabbino e presidente della commissione a cui è stato chiesto di rimuovere il tradizionale copricapo ebraico durante la visita. “L’accesso ad aree di patrimonio nazionale non dovrebbe essere negato a nessuno a causa della propria religione, soprattutto quando si parla di un sito il cui obiettivo è promuovere valori di unità e progresso: l’Arabia Saudita sta lavorando per ottenere un cambiamento, ma una richiesta simile, di questi tempi in cui sempre più spesso assistiamo ad episodi di antisemitismo, ha reso impossibile continuare la visita”, ha detto, aggiungendo che l’incidente è avvenuto nei confronti di una agenzia governativa statunitense il cui scopo è proprio quello di promuovere la libertà religiosa. (Was)