Argentina: ministra Sicurezza annuncia misure straordinarie per emergenza a Rosario (2)

- Inoltre, la ministra ha annunciato il dispiegamento di un numero maggiore di rappresentanti delle forze dell'ordine federali oltre alla formazione di "squadre investigative speciali" che lavoreranno con la magistratura per definire "la mappa della nuova struttura criminale" e "colpire duramente sul riciclaggio di denaro". Bullrich e il ministro della Difesa argentino, Luis Petri, si sono recati oggi a Rosario, la città attraversata da una allarmante ondata di violenza. La visita segue di qualche ora il via libera dato dal governo alla creazione di un comitato di crisi, così come richiesto dal governatore della provincia di Santa Fè, Maximiliano Pullaro. Si tratta di una situazione particolarmente delicata: durante l'ultima settimana si sono infatti registrati quattro omicidi - due tassisti, un conduttore d'autobus e un addetto a una stazione di servizio - addebitati dal governo locale alle bande di narcotrafficanti. Omicidi, segnala il governo di Pullaro, che sarebbero stati perpetrati in risposta alla stretta di polizia e forze di sicurezza sulle organizzazioni criminali. (segue) (Abu)