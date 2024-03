Argentina: ministra Sicurezza annuncia misure straordinarie per emergenza a Rosario (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il responsabile provinciale della sicurezza, Pablo Cococcioni, le violenze delle bande non sono frutto della lotta per il controllo del territorio, ma sono "minacce" nei confronti del governo locale e degli annunci sui piani straordinari per ripristinare l'ordine. Pullaro, amministratore della conservatrice Union civica radical (Ucr) ha nei giorni scorsi assicurato di voler costruire una prigione di massima sicurezza, e diffuso un video in cui presunti criminali sono esposti seminudi in condizioni che ricordano da vicino quelle inflitte ai carcerati in El Salvador, Paese il cui presidente rivendica risultati straordinari nella lotta alla criminalità, pur contro le critiche dei difensori dei diritti umani. (Abu)