Gaza: intelligence Usa, leadership di Netanyahu a rischio, cambio di governo è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership del primo ministro Benjamin Netanyahu in Israele è a rischio. È quanto si legge nel rapporto annuale pubblicato dall’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale sulle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. “Le sue possibilità di rimanere alla guida del Paese sono a rischio, alla luce della crescente mancanza di fiducia dell’opinione pubblica rispetto ai livelli già elevati registrati prima della guerra nella Striscia di Gaza”, si legge nel documento. L’ufficio, che coordina tutte le 18 agenzie di intelligence Usa, ha anche affermato di aspettarsi “grandi proteste per chiedere le sue dimissioni e l’organizzazione di nuove elezioni”. Un governo “diverso e più moderato”, si legge nel documento, è “una possibilità”. Le critiche nei confronti di Netanyahu sono iniziate dopo che il governo israeliano non è riuscito ad anticipare l’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, e sono andate aumentando alla luce dell’enorme numero di civili morti durante l’offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza. (Was)