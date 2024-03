© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presenta in conferenza stampa il nuovo Portale “Romasitrasforma”. Roma, Sala delle Bandiere del Campidoglio (ore 15:30)- Assemblea capitolina: seduta ordinaria per la discussione e votazione di proposte di deliberazione. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 10-15)- Conferenza stampa di presentazione di Acea Run Rome The Marathon. Interverranno, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore capitolino allo Sport, Alessandro Onorato. Roma, Mercati di Traiano (ore 12:30) (segue) (Rer)