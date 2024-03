Brasile: annunciato investimento record al porto di Santos per i prossimi quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Santos, in Brasile, riceverà investimenti pari a 12,6 miliardi di reais (circa 2,3 miliardi di euro) nei prossimi quattro anni. L'annuncio è stato fatto oggi dal ministro dei Porti e Aeroporti, Silvio Costa Filho. Trattasi del più grande volume di fondi investiti per lavori di espansione e modernizzazione del principale porto del Paese e il più grande complesso portuale dell'emisfero sud. Il porto di Santos rappresenta oggi quasi il 30 per cento della bilancia commerciale del Brasile. "Questi investimenti saranno fondamentali per lo sviluppo della regione. Perciò abbiamo voluto annunciare questo piano strategico affinché noi, non solo il governo federale, il governo statale, ma l'intera società brasiliana, possiamo accompagnare lo sviluppo del Brasile", ha dichiarato il ministro. Gli investimenti comprendono dodici progetti considerati strategici nei quali il ministero "avrà una collaborazione con il settore privato", secondo quanto riportato in nota. "Gran parte dei 12,6 miliardi di reais che verranno iniettati nei prossimi quattro anni sono il risultato di investimenti pubblici, che comprenderanno anche investimenti del settore privato". (segue) (Brs)