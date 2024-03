Dossieraggio: Salvini, Lega farà esposti in tutte procure italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda dossieraggio "come Lega faremo esposti in tutte le procure italiane", ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "Alcuni nome e cognomi sono usciti" ma "non erano le tre persone che per hobby spiavano i conti correnti" per motivi politici, ha aggiunto.(Rin)