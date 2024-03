Argentina: ministra Sicurezza annuncia misure straordinarie per emergenza a Rosario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, ha affermato che "chiederemo al sistema giudiziario di utilizzare la legge antiterrorismo" e "misure eccezionali affinché Rosario non sia la città con più armi del Paese". Bullrich ha tenuto una conferenza stampa per presentare il piano sicurezza di Rosario, in cui ha aggiunto che il governo invierà al Congresso una legge anti-bande "che configura un nuovo tipo di perseguimento penale della criminalità organizzata, prendendo i crimini di queste bande e imputandoli a tutti i loro membri". "Speriamo nel sostegno dei deputati e dei senatori nazionali per queste leggi che saranno il vero cambiamento che ci permetterà di affrontare tutte le cosche e non una per una", ha aggiunto. (segue) (Abu)