Usa: intelligence, Cina ha sfruttato TikTok per influenzare elezioni negli Stati Uniti

- Il governo cinese ha sfruttato la piattaforma TikTok, controllata dalla società ByteDance, per “influenzare” le elezioni che hanno avuto luogo “di recente” negli Stati Uniti. È quanto si legge nel rapporto annuale preparato dall’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale sulle minacce alla sicurezza degli Usa. Il documento è stato pubblicato in vista delle elezioni presidenziali di novembre, e mentre la Camera dei rappresentanti si sta preparando a votare una proposta di legge per costringere ByteDance (e quindi il governo di Pechino) a cedere la sua quota di controllo in TikTok, per evitare la messa al bando della piattaforma in tutto il Paese. L’ufficio, che coordina tutte le 18 agenzie di intelligence statunitensi, ha scritto che diversi profili TikTok controllati dal governo cinese hanno pubblicando contenuti incentrati “sui candidati di entrambi i partiti” alle elezioni di medio termine che hanno avuto luogo nel 2022. Nel documento si afferma che Pechino “potrebbe tentare di influenzare anche le elezioni del 2024, amplificando le divisioni all’interno della società”. (Was)