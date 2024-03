Usa: Fbi, rischio di attentati in aumento dopo la guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di attacchi terroristici negli Stati Uniti è aumentato considerevolmente alla luce del conflitto in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, durante una audizione al Congresso, organizzata per presentare il rapporto annuale sulle minacce alla sicurezza nazionale degli Usa. “Il rischio era già alto prima della guerra”, ha precisato, denunciando livelli “senza precedenti” di estremismo. (Was)