Ucraina: intelligence Usa, senza nuovi aiuti Kiev perderà molto terreno nel 2024

- L’Ucraina rischia di perdere terreno in maniera significativa nel 2024, in mancanza di nuovi aiuti militari da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto il direttore della Cia, William Burns, durante una audizione organizzata al Congresso per presentare il rapporto annuale sulle minacce alla sicurezza nazionale degli Usa. “Le forze di Kiev rischiano di perdere terreno: senza nuovi aiuti, Avdiivka sarà solo la prima”, ha detto, aggiungendo che bloccare ulteriore assistenza militare all’Ucraina rappresenterebbe “un errore enorme e storico” da parte degli Stati Uniti. (Was)