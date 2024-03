Musica: Santanchè su Bertè, forza Loredana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Loredana", scrive su X il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, con riferimento al ricovero della cantante Loredana Bertè. "Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve". E' quanto si legge sui canali social dell'artista che stasera avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Brancaccio di Roma. Il concerto è stato dunque rinviato. (Rin)