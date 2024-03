Etiopia: conclusa prima riunione su attuazione accordo di Pretoria, concordate consultazioni periodiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell’Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha presieduto oggi la prima riunione di riflessione strategica sull’attuazione dell’accordo permanente sulla cessazione delle ostilità (Coha) in Etiopia, siglato a Pretoria il 2 novembre 2022, per esaminare i progressi, identificare le sfide principali e proporre modi per colmare le lacune nella sua attuazione. Le parti, si legge in un comunicato della Commissione Ua, hanno riaffermato il loro impegno ad attuare l'accordo di Pretoria e hanno concordato di tenere consultazioni multiformi per promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione del Tigrè, hanno deciso di consultarsi regolarmente e di riunirsi in un formato simile nei prossimi mesi e hanno riconosciuto i progressi compiuti, individuando le aree che richiedono ulteriori sforzi congiunti verso la piena attuazione dell'accordo. L'incontro, facilitato dal Gruppo di alto livello dell'Ua per il processo di pace in Etiopia, ha riunito rappresentanti della Repubblica federale democratica dell'Etiopia, dell'amministrazione regionale ad interim del Tigrè/Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) e osservatori delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), degli Stati Uniti e della Banca africana di sviluppo (Afdb). (Res)