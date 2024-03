Fisco: da Cdm ok a dlgs per riordino sistema nazionale riscossione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad Ader e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del ministero dell’Economia e delle Finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito. Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad Ader dal 2000 al 2024. Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette "risorse proprie tradizionali" dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo. (segue) (Com)