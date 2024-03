© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata nella zona del Vesuvio alle 19.08. Il sisma, localizzato dalla sala operativa Ingv-Ov di Napoli, si è verificato a una profondità di 3 chilometri. Il terremoto è stato avvertito non solo nella città partenopea, ma anche in molte zone della provincia. Al momento non si registrano danni a persone o a cose. (Rin)