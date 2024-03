Governo: il comunicato del Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti: disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (decreto legislativo) (ministro della Giustizia); disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 (decreto legislativo) (presidenza - Lavoro e politiche sociali - Salute); disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo) (Economia e finanze); Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) (Cultura). Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm.(Com)