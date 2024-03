Gaza: Tajani, urgente lavorare tutti insieme per tutelare la popolazione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È urgente e prioritario lavorare tutti insieme per tutelare la popolazione civile a Gaza. Lo afferma in un post su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha presentato oggi alla Farnesina l'iniziativa "Food for Gaza". "Ho lanciato con Fao, Pam e Ifrc 'Food for Gaza', la nuova iniziativa del governo per assistenza umanitaria e sicurezza alimentare. È urgente e prioritario lavorare tutti insieme per tutelare la popolazione civile a Gaza. Porteremo i risultati di questo tavolo nella Ue e nel G7", ha aggiunto Tajani. (Res)