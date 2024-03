Porti: Cdm delibera superamento dissenso sovrintendenza su lavori a Bari e Brindisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha deliberato il superamento del dissenso espresso dalla sovrintendenza per la città metropolitana di Bari e dal comune di Bari in merito al progetto concernente "Lavori di realizzazione dei sistemi di cold ironing nei porti di Bari e Brindisi". La delibera tiene conto del necessario bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, costituiti, da un lato, dalla finalità di conservazione del contesto ambientale e paesaggistico e, dall’altro, dall’esigenza di realizzare un’opera pubblica inserita nella programmazione nazionale e finalizzata alla riqualificazione, in chiave energetica "green", del porto di Bari. In funzione del principio di integrazione delle tutele, funzionale al perseguimento dello sviluppo sostenibile nella sua più ampia accezione, è stata accolta quindi la posizione dell’Autorità portuale di Bari e della regione Puglia, superando il dissenso espresso dalla soprintendenza per la città metropolitana di Bari e dal comune di Bari. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm.(Com)