Rifiuti: Cdm proroga incarico commissario bonifica discariche a generale Vadalà

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, ha deliberato il rinnovo dell’incarico del generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà quale commissario unico, ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, già confermato, per un triennio, con delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 31 marzo 2021. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm. (Com)