Mafie: Cdm delibera commissariamento comune di Melito di Napoli

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti dell’amministrazione da parte della criminalità organizzata, ha deliberato l’affidamento per diciotto mesi della gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) ad una commissione straordinaria, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il consiglio comunale è già stato sciolto, con decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 2023, per le dimissioni contestuali rassegnate da 14 consiglieri comunali su 24. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm. (Com)