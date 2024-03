Germania: generali intercettati, anche capo di Stato maggiore Luftwaffe su linea non sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica tedesca (Luftwaffe), il generale di squadra aerea Ingo Gerhartz, era su una linea non sicura mentre partecipava alla videoconferenza sulla piattaforma Webex con altri generali della stessa forza armata, intercettata e diffusa dai media russi. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”. A oggi, secondo quanto affermato dallo stesso esponente del governo federale in precedenza, era noto che soltanto uno dei partecipanti alla conversazione intercettata era su una linea non sicura. Si tratta del generale di brigata aerea Frank Graefe, al vertice del Comando per le operazioni e le esercitazioni della Luftwaffe. Collegato da Singapore dove era in visita, Graefe era stato definito da Pistorius responsabile dello “errore individuale” all'origine dell'intercettazione diffusa dai media russi. poiché aveva provocato una fuga di dati. Come sottolineato dal ministro della Difesa tedesco, questo non è il caso di Gerhartz, che non ha divulgato informazioni sensibili. Per l'esponente del governo federale, la pubblicazione del colloquio avvenuto su Webex è parte della “guerra dell'informazione” mossa dalla Russia contro la Germania allo scopo di dividerne la popolazione. Pistorius aveva dichiarato che nessuno dei generali coinvolti nel caso, pur oggetto di indagini preliminari da parte del Servizio federale di controspionaggio militare (Mad), sarebbe stato destituito se non fossero emerse responsabilità più gravi. Gli ufficiali intercettati discutevano della possibilità che la Germania fornisse missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. (Geb)