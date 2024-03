Governo: Cdm impugna una legge regionale su otto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 1 del 16/01/2024, “Legge di stabilità regionale 2024-2026”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano gli articoli 97, primo e secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Siciliana n. 2 del 16/01/2024, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026”; la legge della provincia autonoma di Trento n. 1 del 25/01/2024, recante “Disposizioni transitorie relative all’installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici e relative modificazioni delle leggi provinciali 13 maggio 2020, n. 3, e 29 dicembre 2022, n. 19”; la legge della regione Toscana n. 1 del 24/01/2024, recante “Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale”; la legge della regione Calabria n. 1 del 02/02/2024, recante “Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n.473/1968”; la legge della regione Calabria n. 2 del 02/02/2024, recante “Modifica dell’articolo 5 legge regionale 19 novembre 2020 n.22 (disciplina delle associazioni pro loco)”; la legge della regione Calabria n. 3 del 02/02/2024, recante “Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento la valorizzazione e la promozione dei cammini di Calabria”; la legge della regione Lombardia n. 2 del 30/01/2024, recante “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Borgo Virgilio e di Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, mediante ampliamento del territorio di Bagnolo San Vito per aggregazione di parte del territorio di Borgo Virgilio”. Lo comunica una nota della presidenza del Consiglio al termine del Cdm. (Com)