Rpt - Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- (Ripetizione con testo corretto) - Presentazione del libro “Contro la secessione dei ricchi: autonomie regionali e unità nazionale”, di Gianfranco Viesti. A confrontarsi con l'autore, i segretari generali delle confederazioni promotrici dell'iniziativa, Natale Di Cola e Alberto Civica, e la consigliera regionale Marta Bonafoni. Roma, Città dell'altra economia (ore 16:30)- Quarto appuntamento con il Tè Green, organizzato dal Punto impresa digitale della Camera di commercio Rieti-Viterbo con il supporto dell'Azienda speciale Centro Italia e Dintec, nell'ambito del Fondo perequativo di Unioncamere, dedicato all'efficientamento e risparmio energetico. All'incontro interverranno: Giancarlo Cipriano, dirigente della Camera di commercio Rieti-Viterbo e direttore generale dell'azienda speciale Centro Italia e per Dintec gli esperti Dario Di Santo, Daniele Forni e Cesare Negro. Modera Luigi Pagliaro, coordinatore del Punto impresa digitale. L’incontro sarà online (ore 15) (Si prega di non prendere in considerazione per domani questo appuntamento, che è previsto per un'altra data)(Rer)