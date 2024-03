Usa: Trump invoca immunità e chiede rinvio del processo per i pagamenti a Stormy Daniels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invocato il principio dell’immunità nel quadro del processo ai suoi danni per i pagamenti effettuati alla pornoattrice Stormy Daniels, con cui ha avuto una relazione extraconiugale, durante la campagna elettorale del 2016. Stando agli atti giudiziari depositati oggi in tribunale, gli avvocati di Trump hanno tentato così di rinviare la data di avvio del processo a New York, affermando che l’accusa intende presentare “diverse tipologie di prove che rientrano nel concetto coperto dal principio dell’immunità del presidente”. Trump ha già invocato il principio dell’immunità nel quadro di altri processi, e la Corte suprema inizierà il prossimo 25 aprile ad ascoltare le argomentazioni e le testimonianze del caso. Una decisione dovrebbe arrivare entro la fine del mese di giugno. Gli avvocati hanno precisato che il ricorso al principio dell’immunità non ha l’obiettivo di fare cadere le accuse, ma intende limitare la presentazione di alcune prove durante il processo. I legali hanno quindi chiesto il rinvio della data di inizio del procedimento. (segue) (Was)