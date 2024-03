Giustizia: da Cdm ok a correttivi riforma penale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo caso, il correttivo opera una complessiva semplificazione: si prevede che il giudice, quando ha già tutti gli elementi per decidere, possa direttamente sostituire la pena detentiva con l’eventuale pena sostitutiva. La formulazione originaria del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevedeva che, in determinati casi, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, dovesse sempre sentire l’imputato e, ove ciò non bastasse, fissare una nuova udienza per svolgere accertamenti funzionali all’individuazione dell’eventuale pena sostitutiva adeguata al caso concreto. Questo meccanismo – che richiede una ulteriore interlocuzione con l’imputato e una doppia udienza – verrà ora attivato solo quando il giudice non abbia già tutti gli elementi necessari. Il dlgs recepisce la seguente osservazione della commissione Giustizia del Senato: la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto uno specifico fatto nuovo, indice di una maggiore pericolosità sociale, individuato in una condanna per delitti non colposi successiva all’applicazione della pena sostituiva medesima, anche se precedente all’avvio della sua esecuzione (modifica dell’articolo 72 della legge n. 689 del 1981). (Com)