Roma: perquisizione a fidanzato violento, trovato mezzo chilo di cocaina, arrestato 32enne

- Cercano la pistola con la quale avrebbe potuto ferire la fidanzata maltrattata, ma trovano quasi mezzo chilo di cocaina. Gli agenti della polizia di Roma hanno così arrestato un 32enne italiano accusato di detenzione ai fini dello spaccio. I fatti risalgono al 6 marzo quando la polizia interviene per una lite tra due fidanzati nel parcheggio di un supermercato sulla via Tiburtina a Roma. All’arrivo dei poliziotti, la ragazza racconta di essere stata maltrattata di minacciata di morte. Temendo che il 32enne potesse avere un’arma, gli agenti procedono con la perquisizione domiciliare nell’appartamento dell’uomo in via Pietralata. E’ lì, nascosti in un armadio trovano 19 panetti di cocaina per un peso complessivo di 450 grammi. Per l’uomo scatta, quindi, l’arresto.(Rer)