Ucraina: Kiev convoca nunzio vaticano dopo parole papa Francesco su negoziati

- Le autorità dell'Ucraina hanno convocato il nunzio vaticano nel Paese per protestare contro le dichiarazioni di papa Francesco, che in un'intervista televisiva ha invitato Kiev ad avere "il coraggio di alzare bandiera bianca e negoziare" con Mosca. Il nunzio Visvaldas Kulbokas "è stato informato che l'Ucraina è delusa dalle parole del Pontefice riguardo alla 'bandiera bianca' e alla necessità di 'mostrare coraggio e negoziare' con l'aggressore", ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri di Kiev. Il dicastero ha accusato il Pontefice di “legalizzare il diritto del più forte” e di incoraggiarlo a “continuare a ignorare il diritto internazionale”. Francesco avrebbe dovuto "inviare segnali alla comunità internazionale sulla necessità di unire immediatamente le forze per garantire la vittoria del bene sul male, e fare appello all'aggressore, non alla vittima", ha aggiunto il ministero ucraino. (Kiu)