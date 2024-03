Roma: picchia ed estorce denaro al nuovo fidanzato della ex, arrestato 32enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insegue il nuovo fidanzato della ex, gli danneggia l’auto, lo picchia e gli estorce 1500euro. Una circostanza che ha portato in carcere con l’accusa di estorsione un 36enne romano di Primavalle. I fatti risalgono al 3 marzo quando l’uomo, mentre era alla guida della sua auto ha incrociato la ex fidanzata con il nuovo ragazzo. Li ha quindi inseguito tamponandoli costringendoli a fermarsi. A quel punto il 32enne ha aggredito e picchiato l’altro giovane, dopo di che lo ha costretto sotto minaccia a consegnargli 1500 euro intimandogli di non avvisare la polizia. Ma la polizia è stata invece avvisata e gli agenti del commissariato di Primavalle lo cercano per diversi giorni fino a quando, il 6 marzo, il 32enne sapendo di essere ricercato si è costituito in commissariato. Per lui è scattato l’arresto per estorsione ed è stato portato in carcere a Regina Coeli.(Rer)