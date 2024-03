Argentina: polemiche per lo stipendio del presidente, licenziato segretario al Lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiuso con il licenziamento del sottosegretario al Lavoro, Omar Yasin, la vibrante polemica tra il presidente dell'Argentina, Javier Milei, e la ex vice presidente, Cristina Fernandez de Kirchner, sull'aumento degli stipendi dei funzionari di governo. "Ho licenziato il segretario del Lavoro. In questo momento gli stanno comunicando la decisione", ha detto Milei nel corso di una intervista televisiva, rovesciando sul funzionario la responsabilità di un "errore" che ha tenuto banco per tutto il fine settimana. A Yasin si rimprovera il via libera dato a un decreto con cui, a febbraio, si concedeva ai dipendenti dello Stato centrale un aumento del 12 per cento dello stipendio, norma che - con il dibattito pubblico condizionato dai tagli alle spese inutile della politica -, innescava più di una polemica. Ma a rendere più sensibile il tema, il fatto che l'articolo 4 del decreto estendeva il ritocco al rialzo anche al presidente, nemico giurato della "casta", al vicepresidente, ai ministri e ai sottosegretari. Un aumento, in quest'ultimo caso, superiore al 12 per cento, dal momento che il decreto recepisce una norma del 2010 secondo cui i funzionari statali di più alto grado non possono ricevere meno del 5 per cento in più. (segue) (Abu)