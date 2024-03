Argentina: polemiche per lo stipendio del presidente, licenziato segretario al Lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finito sulla stampa, il tema è stato subito cavalcato dalle opposizioni, a partire da Cristina Kircher, tante volte obiettivo polemico del presidente. Milei rimandava le accuse al mittente segnalando che "l'errore" del decreto non era aver confermato l'aumento dei dipendenti statali - un piccolo adeguamento a fronte della corsa dell'inflazione, pattuito in modo trasparente dalla presidenza della Camera con i sindacati - ma di aver riportato in vita l'ulteriore aumento per i governanti, stabilito proprio da Kirchner, nel suo passato da "presidenta". "Mi hanno appena riferito che a causa di un decreto firmato dall'ex presidente Cristina Kirchner nell'anno 2010, che stabiliva che le cariche politiche dovevano sempre guadagnare più dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, si è concesso un aumento automatico al governo", ha scritto Milei sui social, denunciano la scoperta "ogni giorno" che passa di una norma che favorisce i politici e "danneggia gli argentini". (segue) (Abu)