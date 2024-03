Germania: generali intercettati, il Comitato di controllo sull'intelligence chiede chiarimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due deputati si aspettano ora che il governo federale "chiarisca in maniera proattiva e decisa le numerose questioni" in materia. Con Pistorius si concorda sul fatto che "la Germania dovrà essere molto più robusta, resiliente e capace di difendersi in futuro", hanno infine evidenziato von Notz e Hoffmann. I generali della Luftwaffe sono stati intercettati mentre discutevano della possibilità che la Germania fornisca missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. (Geb)