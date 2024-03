© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro sullo stato dell'azienda Qf (ex Gkn), inizialmente convocato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per domani, è stato posticipato su richiesta delle parti a martedì 26 marzo alle ore 15:00. Lo riferisce il Mimit in una nota. (Rin)