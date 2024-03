Assange: il Comune di Milano boccia proposta di cittadinanza onoraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale ha respinto la proposta di concedere la cittadinanza onoraria a Julian Assange avanzata dai consiglieri Carlo Monguzzi (Verdi), Enrico Fedrighini (Gruppo Misto) e Rosario Pantaleo (Partito democratico), come era accaduto nel maggio 2022. Oggi erano sette i favorevoli, 12 contrari e sei astenuti. Nella seduta del 12 febbraio si era deciso di non votare, mentre lunedì scorso non si era arrivati al numero legale per la votazione. (Rem)