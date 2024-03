Gaza: direttore Fao, necessario sostenere civili, bambini sono i più in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario "sostenere la popolazione civile che si approntava a festeggiare il Ramadan di quest’anno", iniziato oggi. Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza". Sottolineando la mancanza di "beni di prima necessità" a Gaza, Dongyu ha detto che "i bambini sono quelli più in difficolta". "Ringraziamo (il ministro degli Esteri, Antonio) Tajani per aver organizzato questo tavolo", ha aggiunto il direttore, evidenziando che la "situazione segnata da una crescente insicurezza alimentare a Gaza ci vede costretti a incontrarci e parlarci". (Res)