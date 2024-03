Gaza: Tajani, nostra forza è dialogo con tutti, messaggio umanitario arriverà anche a Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza dell'Italia è "quella di dialogare un po’ con tutti". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza". "Parleremo con l'Autorità nazionale palestinese (Anp) e Israele, e attraverso i paesi arabi che dialogano con Hamas, faremo arrivare il messaggio" anche al gruppo islamista, perché "l'obiettivo è proprio quello di superare ogni ostacolo", ha detto Tajani. "L'Italia vuole svolgere un ruolo da protagonista per aiutare la popolazione civile" di Gaza, ha aggiunto il ministro. (Res)