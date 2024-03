Città metropolitana Roma: Tagliavanti (Cciaa), piano sviluppo ad hoc, Comuni molto popolosi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Le dichiarazioni del presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione del Consiglio dell'ente camerale in seduta pubblica al Tempio di Vibia Sabina e Adriano in piazza di Pietra a Roma. (Rer)