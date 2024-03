Rifiuti: Gava, buon lavoro a generale Vadalà, prosegue come commissario unico per bonifica discariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà per il prosieguo del suo incarico di commissario unico per la bonifica delle discariche, per il quale, sono certa, profonderà lo stesso impegno e dedizione messi in campo sino ad oggi. Per parte nostra, continueremo a lavorare e a coadiuvare l’Arma sul fronte burocratico e amministrativo. Recupero dei luoghi e ripristino della legalità sono obiettivi primari di questo Ministero". Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica saluta la proroga dell’incarico al generale deliberata oggi i Cdm. (Rin)