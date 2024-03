Gaza: direttrice Pam, tempo scade, persone affamate non possono più aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tempo sta scadendo, le persone affamate a Gaza non possono più aspettare". Lo ha detto la direttrice esecutiva del Programma alimentare mondiale (Pam), Cindy H. McCain, in un punto stampa alla Farnesina in occasione del lancio dell'iniziativa "Food for Gaza". "Dobbiamo aumentare in modo esponenziale l'ingresso degli aiuti umanitari" a Gaza, ha detto McCain, sottolineando la necessità di utilizzare sia il valico di Rafah che di Kerem Shalom per far arrivare il cibo all'interno della Striscia. "L'Italia è sempre stata una sostenitrice di questi sforzi per fornire aiuti umanitari a Gaza", ha detto la direttrice del Pam, aggiungendo: "Esorto il governo italiano a continuare a lavorare con partner internazionali". (Res)