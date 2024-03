Fs: Fit-Cisl su Tx Logistik, ultima chiamata per applicazione Contratto di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo le dichiarazioni dell'Ad del Gruppo Fs Luigi Ferraris, rispetto alle necessità che abbiamo come sistema-Paese, di aumentare la quota del trasporto merci su rotaia che in Italia è del 10 per cento, allineandoci alla media europea che si attesta al 20 per cento, un obiettivo ineludibile per la crescita e il rilancio della rete logistica nazionale". Lo dichiara la Fit-Cisl, che prosegue: "Allo stesso tempo - prosegue -, riteniamo non vi siano i margini per ulteriori rinvii da parte di Tx Logistik, una delle imprese centrali per il settore del trasporto merci ferroviario all'interno del Gruppo Fs, per l'applicazione del contatto della Mobilità/Attività Ferroviarie e del contratto aziendale Fs, in quanto in quanto la società applica ai propri 112 dipendenti contratti individuali". (segue) (Rin)