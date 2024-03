Fs: Fit-Cisl su Tx Logistik, ultima chiamata per applicazione Contratto di settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una situazione inaccettabile – sottolinea la Federazione dei trasporti cislina – che di fatto ha generato una pericolosa condizione di dumping contrattuale domestico operato da Tx Logistik, società che fa parte di Mercitalia, azienda capofila che guida l'intero polo logistica del Gruppo, con ricadute negative per lavoratrici e lavoratori ai quali vengono riservati trattamenti normativi e retributivi difformi rispetto a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori delle altre aziende società che fanno capo alla holding Fs". "Da parte nostra abbiamo chiesto più e volte e con scarsi risultati, l'apertura di un tavolo negoziale per procedere agli adeguamenti contrattuali necessari. Ci aspettiamo, a questo stato delle cose, una convocazione immediata da parte dei vertici di Tx Logistik, in assenza della quale, come già ribadito, saremo costretti dichiarare a breve una prima azione di mobilitazione e a coinvolgere preventivamente anche i livelli istituzionali di riferimento", conclude la Fit-Cisl. (Rin)